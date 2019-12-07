Лайф узнал, кто был за рулём "тойоты", сбившей группу детей в Нижнем Новгороде

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Фото © NewsNN

Расследованием уголовного дела займётся региональное управление Следственного комитета РФ.

Автомобиль, который въехал в толпу людей в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему заместителю начальника областного УМВД России генерал-майору юстиции Александру Пильганову. Но, как стало известно Лайфу, за рулём был его сын Виктор, а сам генерал в момент ДТП находился на пассажирском сиденье.

Мужчина отказался от медосвидетельствования.

<p>Фото © Соцсети</p>

Расследованием уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения" займётся Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Напомним, в результате ДТП погибла мать одного из школьников, сопровождавшая их в театр. С различными травмами были госпитализированы девять человек. Лайф опубликовал список пострадавших и видео с места аварии.

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