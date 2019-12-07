СМИ: В Китае родились первые в мире свинки-обезьяны

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Фото © The Scientist

Всего клетки приматов внедрили в более чем четыре тысячи эмбрионов, из них родилось десять особей.

В лаборатории Китая впервые появился гибрид свиньи и обезьяны, сообщает журнал New Scientist.

Для создания химеры на четвёртый день после зачатия эмбрионам свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян.

Всего клетки обезьян внедрили в более чем четыре тысячи эмбрионов, из них родилось десять особей. Однако лишь двух можно считать химерами. При этом концентрация клеток обезьян была крайне низкой — от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи.

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