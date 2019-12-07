В Югре три человека погибли и шестеро пострадали при столкновении двух авто

В результате ДТП Hyundai вместе с водителем и двумя пассажирами полностью сгорел.

Три человека погибли, ещё шестеро пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошёл около 21:00 (19:00 мск) на 31-м километре автодороги Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе. Столкнулись автомобили Lexus LX 570 и Hyundai Sonata.

В результате ДТП автомобиль Hyundai вместе с водителем и двумя пассажирами полностью сгорел.

— Водитель автомобиля Lexus и пять его пассажиров направлены в больницу города Лянтор, — сообщили в УМВД России по региону.

Среди пострадавших есть подросток и трёхлетний ребёнок. Сейчас выясняются все детали произошедшего, устанавливаются личности погибших.