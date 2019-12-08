Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали обладателями российской веб-премии

Главным онлайн-событием года с формулировкой "За популяризацию короткого контента" стала социальная сеть TikTok.

В Москве состоялось вручение второй российской премии в области веб-индустрии. Иван Ургант и Александр Гудков вручили награды самым громким, важным и интересным интернет-проектам уходящего года.

Главный приз в номинации "Онлайн-персона года" достался Ксении Собчак, а в номинации "Лучший документальный проект" победил Юрий Дудь с "Колымой". Николай Солодовников с проектом #ещёнепознер признан интервьюером года.

В номинации "Лучший веб-сериал" приз взял "Омар в большом городе" режиссёра Дмитрия Грачёва, лучшим сериалом для онлайн-платформ стал "Шторм" Бориса Хлебникова. Социальная сеть TikTok названа главным онлайн-событием года с формулировкой "За популяризацию короткого контента".

Развлекательным онлайн-проектом года оказалось шоу Comment Out. Лучшим тревел-шоу жюри признало авторский проект Антона Птушкина. Лучшим информационным Telegram-каналом стал Mash, а главный приз в номинации "Просветительский онлайн-проект года" забрал "Парфенон" Леонида Парфёнова.

Помимо основных были определены победители в специальных номинациях. Интернет-успехи телеведущего Михаила Шаца отмечены номинацией "Онлайн-Шац года". Тимур Бекмамбетов получил спецприз за поддержку и развитие веб-индустрии.

Спецпризом за первый успешный сериал для онлайн-платформы награждён Пётр Буслов, в номинации "Выбор прессы" награду получили веб-сериал "Миллионер из Балашихи" и интернет-сериалы "Трудные подростки" и "Шторм".

Лучшим онлайн-кинотеатром, по мнению профессионалов, стала "Амедиатека", а лучшим онлайн-кинотеатром по предложению в подписке признан сервис ivi. Последний, в свою очередь, вручил Павлу Прилучному награду как самому популярному актёру на площадке.

Прямая трансляция: Ургант, Гудков и Бекмамбетов на премии лучших блогеров