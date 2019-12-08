В Мексике автобус попал в аммиачное облако, пять человек погибли

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В результате ДТП произошла утечка газа, образовалось токсичное облако, в которое попал автобус с пассажирами.

На трассе между мексиканскими штатами Мичоакан и Герреро перевернулась цистерна с аммиаком, пять человек стали жертвами отравления, сообщила газета El Milenio.

В результате ДТП произошла утечка газа, образовалось токсичное облако, в которое попал автобус с пассажирами. Пять человек погибли, ещё 20 были госпитализированы. Среди жертв и пострадавших было несколько детей.

Власти эвакуировали ряд небольших населённых пунктов рядом с местом аварии и начали ликвидацию последствий утечки аммиака. Расследованием причин трагедии займутся правоохранительные органы.

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