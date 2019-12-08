Лайф публикует видео момента ДТП в Нижнем Новгороде, где сбили группу детей

Ранее стало известно, что за рулём находился Виктор Пильганов, 1976 года рождения, — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова.

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись момента ДТП в Нижнем Новгороде, где водитель "тойоты" наехал на группу детей. В результате происшествия скончалась мать одного из школьников, сопровождавшая их в театр.

Напомним, ранее стало известно, что за рулём находился Виктор Пильганов, 1976 года рождения, — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, бывшего заместителя начальника областного УМВД РФ. Сам генерал в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. Также Лайф опубликовал список пострадавших и видео с места аварии.