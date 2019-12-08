На Украине объявлен траур по жертвам пожара в колледже Одессы

Президент Владимир Зеленский также постановил приспустить государственные флаги на всей территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в стране в связи с пожаром в колледже Одессы, где погибло восемь человек. Об этом сообщается на сайте главы государства.

— С целью чествования памяти погибших постановляю объявить на Украине 8 декабря 2019 года днём ​​траура, — сказано в тексте указа.

Зеленский постановил в день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги.

Трагедия в Одессе случилась утром 4 декабря в шестиэтажном здании колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса. На третьем этаже произошёл пожар, охвативший более двух тысяч квадратных метров. Более 20 человек пострадали, в том числе пожарные. Восемь человек погибли.