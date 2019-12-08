Во Франции задержали 16 человек, готовивших нападения на полицейских

В квартире злоумышленников нашли различные кислоты и бутылки, в пробки которых были воткнуты гвозди.

Французские полицейские заключили под стражу 16 человек, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских в Бордо. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в полиции.

По данным агентства, задержанные планировали устроить серию нападений на манифестации "жёлтых жилетов". При обыске в их съёмной квартире были обнаружены химические вещества, включая кислоты, и бутылки с пробками, в которые были воткнуты гвозди. Отмечается, что квартира была арендована всего на два дня. Злоумышленники прибыли в Жиронду из других департаментов.

Напомним, беспорядки, охватившие крупнейшие города Франции, начались 17 ноября 2018 года. Люди в жёлтых жилетах, из-за которых и получила название акция, выступили против роста цен на топливо, а в дальнейшем это вылилось в массовые демонстрации против действий власти в целом.

В годовщину акций "жёлтых жилетов" в Париже задержали более ста человек.