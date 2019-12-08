Толстый кот Виктор стал лауреатом российской веб-премии

Сам победитель не смог присутствовать на церемонии, поэтому приз за него получил хозяин.

Толстый котик Виктор, вокруг лишнего веса которого разыгралась настоящая драма, стоившая его хозяину всех бонусов в программе лояльности "Аэрофлота", был награждён специальным призом второй российской премии в области веб-индустрии.

— Кот не смог приехать, он в силу определённых обстоятельств не выездной. Но мы активно работаем над решением этой ситуации, и он сможет посмотреть столицу, — поиронизировал хозяин Виктора Михаил Галин во время вручения.

В ноябре российский сегмент Интернета обсуждал историю кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолёта, потому что сочли его слишком тяжёлым.

Кот должен был лететь в багажном отделении, однако его хозяин Михаил Галин не мог допустить такого обращения с другом и нашёл для взвешивания очень похожего котика, который весил меньше. Кот-дублёр зарегистрировался на рейс, и Виктор с Михаилом благополучно вылетели. Однако когда об этом узнали в авиакомпании, то решили наказать мужчину и лишили его накопленных 370 тысяч миль в программе лояльности.

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