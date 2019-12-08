Украина договорилась с МВФ о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов

74

Фото © Pixabay

С сентября 2019 года страна вела переговоры с фондом о возможности повышенного финансирования.

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина договорились о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.

Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих, — сказано в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава фонда пришли к договорённости, что экономический успех страны будет зависеть от укрепления верховенства закона и улучшения системы судов. Кроме того, стороны сошлись во мнении, что необходимо защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы.

И возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков, — отмечается в заявлении.

С сентября 2019 года Украина вела переговоры с МВФ о возможности открытия программы повышенного финансирования.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×