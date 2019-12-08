Украина договорилась с МВФ о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина договорились о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
— Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих, — сказано в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава фонда пришли к договорённости, что экономический успех страны будет зависеть от укрепления верховенства закона и улучшения системы судов. Кроме того, стороны сошлись во мнении, что необходимо защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы.
— И возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков, — отмечается в заявлении.
С сентября 2019 года Украина вела переговоры с МВФ о возможности открытия программы повышенного финансирования.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram