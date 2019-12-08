Американский авианосец "Джон Кеннеди" спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду. Об этом сообщила пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries, HII, осуществляющей строительство корабля.
— Авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, — рассказали в пресс-службе.
Дочь бывшего президента США Джона Кеннеди Кэролайн Кеннеди стала крёстной матерью корабля. Судно начали строить в феврале 2011 года, а в 2022-м его передадут Военно-морским силам США.
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