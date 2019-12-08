Две несовершеннолетние пациентки скончались в онкоцентре Блохина

Состояние пациенток было крайне тяжёлым из-за того, что у них развилось серьёзное осложнение — реакция трансплантат против хозяина.

В результате осложнений после операции по пересадке костного мозга в онкоцентре Блохина скончались две пациентки 14 и 17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

— НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом, — говорится в сообщении НМИЦ.

Сообщается, что состояние пациенток было крайне тяжёлым из-за того, что у них развилось серьёзное осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" (РТПХ). У одной из девочек осложнение привело к неврологическому заболеванию и гепатиту.

Главный внештатный гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал, что шансы на выздоровление у пациенток были небольшие.

— Мы знали, что это может произойти, надежда была минимальная. Всё, что можно было сделать для детей, было сделано. У этих пациентов были периоды улучшения, потом были периоды ухудшения — РТПХ протекает очень тяжело, — сказал Румянцев.

Отмечается, что операции обеим пациенткам проводились ещё до массового увольнения врачей из центра, после чего "дети получали самое современное лечение". С ними также работали специалисты Центра имени Димы Рогачёва, Российской детской клинической больницы и Центра Раисы Горбачёвой в Санкт-Петербурге.