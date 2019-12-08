Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителей

Оклады педагогов в регионах сильно различаются — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи в Приморье.

Министерство просвещения направило предложение в Минтруд о возможных способах повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы ведомства Виктора Басюка, опубликованного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке.

В письме также содержатся соответствующие расчёты в дополнительной потребности бюджетных средств на повышение зарплат учителям.

Кроме того, Минпросвещения вместе с Общероссийским профсоюзом образования провело мониторинг зарплат учителей, который установил, что во всех российских регионах, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, для учителей есть минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.

Согласно мониторингу, оклады учителей в регионах сильно различаются — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи в Приморье.

Напомним, ранее привести к единому знаменателю зарплаты учителей предложили в Совфеде. Там считают, что за одинаковую работу педагоги должны получать одинаковую сумму по всей стране. Заслуженный учитель РФ не оценил эту идею.