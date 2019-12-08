Мексиканец возмутил соседей справлением нужды на улице и застрелил их

Троих пострадавших направили в больницы, однако один из них скончался по дороге в машине скорой помощи.

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, на стены которого он решил справить нужду. В результате погибло четыре человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности в Twitter.

Полиция получила сообщение о стрельбе в здании в историческом центре города. Прибыв на место происшествия, они обнаружили вооружённого мужчину и тела четырёх человек.

— Один из сотрудников потребовал, чтобы предполагаемый преступник бросил оружие, однако тот проигнорировал это и открыл огонь. Поэтому полицейскому пришлось ликвидировать нападавшего, — сказано в сообщении.

По прибытии врачей злоумышленник был уже мёртв. Троих пострадавших направили в больницы, однако один из них скончался по дороге в машине скорой помощи.

Преступник зашёл в здание рядом с резиденцией президента для того, чтобы справить нужду, что возмутило двух жильцов. В ответ на замечания он открыл стрельбу по людям.

По данным телеканала Telediario, нападавший — капитан Министерства национальной обороны в отставке.