Мексиканец возмутил соседей справлением нужды на улице и застрелил их

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, на стены которого он решил справить нужду. В результате погибло четыре человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности в Twitter.
Полиция получила сообщение о стрельбе в здании в историческом центре города. Прибыв на место происшествия, они обнаружили вооружённого мужчину и тела четырёх человек.
— Один из сотрудников потребовал, чтобы предполагаемый преступник бросил оружие, однако тот проигнорировал это и открыл огонь. Поэтому полицейскому пришлось ликвидировать нападавшего, — сказано в сообщении.
По прибытии врачей злоумышленник был уже мёртв. Троих пострадавших направили в больницы, однако один из них скончался по дороге в машине скорой помощи.
Преступник зашёл в здание рядом с резиденцией президента для того, чтобы справить нужду, что возмутило двух жильцов. В ответ на замечания он открыл стрельбу по людям.
По данным телеканала Telediario, нападавший — капитан Министерства национальной обороны в отставке.
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