Петербуржец продаёт бракованные 2 рубля за миллиард нормальных

По словам мужчины, он уже отклонил предложение об обмене на большую квартиру в центре Москвы.

Житель Санкт-Петербурга выложил объявление о продаже необычной монеты номиналом два рубля с довольно редким браком, стоимость которой он оценил в один миллиард.

Как написал сам автор объявления, данный лот отлично подойдёт тем, кто никак не может найти применение своему лишнему миллиарду и очень хочет "удивить партнёров и компаньонов по бизнесу".

— Ни один из них не сможет потратить 1 миллиард рублей на редкую монету в 2 рубля, а вы сможете, я в вас верю, — говорится в объявлении.

Понимая характер вопросов, которые будут поступать от потенциальных покупателей данного лота, продавец опубликовал также историю своей переписки, из которой становится понятно, что он серьёзно настроен получить миллиард.

— Монета 2016 года номиналом 2 рубля ММД, очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса — ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!), — написал автор объявления.

По его собственным словам, ему уже поступали "неинтересные" предложения о покупке за 10 и 50 тысяч рублей, даже об обмене на квартиру "в центре Москвы" площадью 150 квадратных метров.