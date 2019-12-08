В день рождения москвичу откусили ухо

Пострадавший находится в больнице. Врачи не смогли пришить ему обратно часть ушной раковины.

Житель столицы потерял часть ушной раковины в результате конфликта в одном из московских ресторанов.

Как сообщает Пятый канал, пострадавший отмечал в заведении свой день рождения, одну из его гостий толкнули двое мужчин, и тогда именинник решил вступиться за неё.

Пострадавший находится в больнице, отмечается, что часть ушной раковины пришить обратно не удалось. "Зубастого" нападавшего задержали полицейские, а девушка, ставшая невольной причиной конфликта, скрылась.