В день рождения москвичу откусили ухо

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Пострадавший находится в больнице. Врачи не смогли пришить ему обратно часть ушной раковины.

Житель столицы потерял часть ушной раковины в результате конфликта в одном из московских ресторанов.

<p>Фото © <a href="https://www.5-tv.ru/news/274951/foto-vmoskve-nadne-rozdenia-imeninniku-otkusili-uho-18/" target="_blank">Пятый канал</a></p>

Как сообщает Пятый канал, пострадавший отмечал в заведении свой день рождения, одну из его гостий толкнули двое мужчин, и тогда именинник решил вступиться за неё.

Пострадавший находится в больнице, отмечается, что часть ушной раковины пришить обратно не удалось. "Зубастого" нападавшего задержали полицейские, а девушка, ставшая невольной причиной конфликта, скрылась.

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