"Тебе конец!" Коломойский угрожал судье после поражения команды своего сына

За баскетбольный клуб "Днепр" на позиции разыгрывающего защитника выступает сын олигарха — 20-летний Григорий.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский угрожал расправой судье баскетбольного матча с участием команды "Днепр", в которой играет его сын.

Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на докладную, которую арбитр направил директору чемпионата Украины по баскетболу, судье Андрею Бабыку угрожали также директор "Днепра" Валерий Кондратьев и некий Валерий Гуляев. По данным издания, когда матч против БК "Киев" закончился, сначала к судье подошёл Кондратьев и заявил, что тот "отсюда сегодня не уедет". Затем уже явился сам миллиардер.

— Ты что творишь?! Тебе конец, ты понял?! — сказал Коломойский.

После этого Бабык вышел в коридор, где его ждал Гуляев. Мужчина заявил, что судья "доиграется" и что "его найдут везде".

За БК "Днепр" выступает сын Коломойского Григорий. Матч против киевлян его команда проиграла со счётом 75:78.

Ранее бизнесмен уже оказывался в центре "спортивных" скандалов. Так, в октябре угрожал президенту Федерации бокса Украины Михаилу Бродскому, руководителю команды "Прометей" Владимиру Дубинскому и судьям.