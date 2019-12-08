Седокова съела луковицу на глазах у подписчиков и запустила челлендж

Певица Анна Седокова запустила "Чиполлино-челлендж" — идея вызова заключается в том, чтобы съесть луковицу и поцеловаться.
На своей странице в "Инстаграме" Седокова опубликовала видео, на котором ест луковицу, а затем целует своего возлюбленного — баскетболиста Яниса Тимма. Певица обратилась к подписчикам с призывом поддержать идею и снимать такие же ролики под её новую песню "Чиполлино".
Победителю соревнования Седокова пообещала приз в виде ящика самбуки или его денежного номинала.
Ранее в Сети появился другой челлендж, где нужно поднять стул.
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