В Пентагоне пообещали Украине военную помощь, но при одном условии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация США учтёт, идёт ли в этой стране борьба с коррупцией.
— Мы всегда смотрим, как её [помощь] использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией, — сказал Эспер на форуме по безопасности в Калифорнии, трансляция которого велась в "Фейсбуке".
По словам Эспера, скоро последует очередной транш. Он предположил, что сумма будет около 250 миллионов долларов.
— В прошлый раз Минобороны Соединённых Штатов поддержало это, — отметил глава Пентагона и предположил, что, вероятнее всего, поддержит такое решение снова.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстают от России в разработке гиперзвукового оружия.
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