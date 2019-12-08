В Пентагоне пообещали Украине военную помощь, но при одном условии

По словам Марка Эспера, скоро последует очередной транш. Он предположил, что сумма будет около 250 миллионов долларов.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация США учтёт, идёт ли в этой стране борьба с коррупцией.

— Мы всегда смотрим, как её [помощь] использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией, — сказал Эспер на форуме по безопасности в Калифорнии, трансляция которого велась в "Фейсбуке".

По словам Эспера, скоро последует очередной транш. Он предположил, что сумма будет около 250 миллионов долларов.

— В прошлый раз Минобороны Соединённых Штатов поддержало это, — отметил глава Пентагона и предположил, что, вероятнее всего, поддержит такое решение снова.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстают от России в разработке гиперзвукового оружия.