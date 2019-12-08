Роструд напомнил, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Согласно Трудовому кодексу, понятие ненормированного рабочего дня подразумевает эпизодическое привлечение отдельных работников в нерабочее время.

Работодатель вправе попросить сотрудника задержаться на работе, если того требуют обстоятельства, однако если такие просьбы стали регулярными, то работнику полагается дополнительный оплачиваемый отпуск минимум на три дня. Об этом сообщает РГ.

Как рассказали в Роструде, понятие ненормированного рабочего дня, согласно Трудовому кодексу, подразумевает эпизодическое привлечение отдельных работников в нерабочее время. И слово "эпизодическое" — ключевое, отмечает издание.

— Систематическое привлечение работника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени может рассматриваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена соответствующая компенсация, — говорится в публикации.

Она выражается в увеличении продолжительности отпуска минимум на три дня. Кроме того, "эксплуатировать" сотрудников с таким режимом работы ежедневно запрещается. Также работники с ненормированным графиком освобождаются от работы в выходные и праздничные дни на общих основаниях.

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