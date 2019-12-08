Милонов рассказал, чем опасна Бузова для молодёжи

Парламентарий отметил, что даже Прохор Шаляпин поёт лучше Бузовой, но зарабатывает при этом меньше.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в очередной раз заявил о негативном влиянии певицы Ольги Бузовой на подрастающее поколение.

В эфире программы "Секрет на миллион" парламентарий отметил, что Бузова подаёт плохой пример молодёжи. На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой "Какой именно?" Милонов ответил: "Она поёт". В ответ Кудрявцева возразила, что Бузова зарабатывает деньги и содержит семью.

— Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю на чём. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше неё поёт и зарабатывает меньше, чем она, — парировал Милонов.

Ранее депутат неоднократно высказывался о Бузовой в негативном ключе. Так, он заявил, что певица больна "поклонением нравственным фекалиям" и назвал её смердящим веществом.