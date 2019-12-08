Экс-депутат Рады назвал правителей Украины тупыми и жестокими

По его словам, вместо сохранения былого величия стоящие у руля страны люди заняты исключительно своим благосостоянием.

После распада Советского Союза украинским властям достались значительные территории, отданные фактически в подарок, однако киевские правители оказались слишком "тупыми и жестокими", поэтому всё развалилось. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он отмечает, что история "освоения южных регионов периода могучей Руси" — это история "русских царей и могучей империи", создание которой давалось "кровью, потом, в жестоких битвах и в победах наших славных воинов". После распада же Советского Союза новые власти Украины получили страну без каких-либо усилий, а потому не ценят то, что им досталось.

— Вместо того чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку. А всё ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, — пишет Журавко.

По его словам, предельная точка "этого деструктива" была достигнута в 2014 году, когда жители Крыма приняли решение о воссоединении с Россией и выходе из состава Украины. И это не единственный регион страны, который может поступить так же.

— Донбасс сейчас проходит жестокий кровавый путь своей новой истории, который, скорее всего, также завершится выходом из состава Украины, которая всё для этого делает. Естественно, что вернётся он туда же, куда вернулся и Крым, — продолжает экс-депутат.

Журавко подчеркнул, что народы, которые не умеют ценить свою историю и сохранять её для будущих поколений, в конечном итоге теряют свою самобытность и растворяются среди остальных.

Ранее Лайф сообщал, что Украина договорилась с МВФ о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов.