Учёные назвали три стадии старения

Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определённом возрасте.

Учёные рассказали об основных трёх этапах старения, пишет Nature Medicine.

По данным исследователей, процесс можно разделить на несколько основных стадий. Первая наступает в 34 года, вторая — в 60, а третья — в 78 лет.

Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определённом возрасте.

Благодаря результатам исследования врачи смогут в будущем отследить состояние белков и предупредить пациента о том, какой из его органов начнёт стареть раньше всего.

Ранее учёные рассказали, какой напиток препятствует старению мозга.