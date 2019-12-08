СМИ: Названа дата запуска резервного спутника ГЛОНАСС-М

Старый спутник, запущенный на орбиту в 2010 году, переработал расчётный срок службы и вышел из строя в ноябре.

Резервный навигационный спутник ГЛОНАСС-М запустят в феврале следующего года для замены отказавшего аппарата. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Запуск резервного спутника ГЛОНАСС-М, которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что запуск будет осуществлён с космодрома Плесецк. Спутник, запущенный на орбиту в 2010 году, переработал расчётный срок службы и вышел из строя в ноябре.

Орбитальная группировка российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) включает в себя 27 космических аппаратов (25 спутников ГЛОНАСС-М и два ГЛОНАСС-К).

Ранее стало известно, что НП "ГЛОНАСС" разрабатывает новое приложение, которое будет оповещать россиян о приближающемся автомобиле.