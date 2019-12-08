Пушков развеял "миф о счастье с ЕС" после незаконных акций в Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал несанкционированные акции против интеграции Белоруссии и России, прошедшие накануне в Минске.
Пушков назвал белорусских оппозиционеров торговцами воздуха пустых надежд.
— Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021–2027 годы — денег нет даже на Литву с Латвией, — написал сенатор в "Твиттере".
Напомним, в субботу в Минске прошли несанкционированные акции против интеграции России и Белоруссии, которые были приурочены ко встрече лидеров стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко. В одной из них приняли участие 200 человек, в другой — 300.
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