Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 декабря: Облачно, осадки, гололедица

Атмосферное давление будет слабо колебаться и составит около 737 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 8 декабря, небо над Москвой будет облачным, местами возможны небольшие осадки, а жизнь пешеходам и автомобилистам будет портить гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, температура воздуха в российской столице днём составит от 0 до +2°, ночью опустится до –1°. В Подмосковье днём ожидается –2...+3°, ночью до –3°.

Ветер юго-западный 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет слабо колебаться и составит около 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал шаманизмом и оккультизмом прогнозы о морозах на Новый год.