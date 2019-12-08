"Что они курят?" Соловьёв прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины

Телеведущий вспомнил предостережение президента России Владимира Путина и заявил, что украинским руководителям пора обратиться за психиатрической помощью.

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к очень тяжёлым последствиям для украинской государственности. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, предположившего, что после "нормандского саммита" может произойти как прекращение конфликта, так и его эскалация.

— Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом", — написал Соловьёв в своём телеграм-канале.

Встреча в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.

Ранее украинские власти утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса.