Главный дизайнер АвтоВАЗа заявил о "европейском" качестве автомобилей Lada

При этом он отметил, что сравнивать новые "Лады" с премиальными моделями зарубежных производителей не совсем корректно.

Вице-президент по дизайну компании АвтоВАЗ Стив Маттин — автор фирменного стиля новых моделей Lada — заявил, что россияне слишком требовательны в оценках их продукции и относятся к ней с предубеждением, хотя её качество уже давно выросло.

— Основная проблема АвтоВАЗа в том, что у людей до сих пор есть предубеждения, которые остались с прежних времён. Сейчас у нас совершенно новый продукт, качество которого мы постоянно повышаем, — рассказал Маттин в интервью Autonews.

Он отмечает, что новые модели автопроизводителя не идут ни в какое сравнение с тем, что выпускалось с конвейера 10 лет назад, а их надёжность значительно выросла.

При этом он отмечает, что сравнивать новые "Лады" с премиальными моделями Audi, BMW и Mercedes тоже не совсем корректно, поскольку те стоят в разы дороже и созданы для выполнения совсем иных задач.