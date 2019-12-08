Не менее 43 человек погибли при пожаре на фабрике в Индии

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Большое число жертв объясняется тем, что многие рабочие спали и погибли от отравления дымом.

At least 35 people are feared dead in the fire that broke out in a house in Anaj Mandi on Rani Jhansi Road today morning.#DelhiFire pic.twitter.com/8fe87aZQfj — Tauseef Sheikh (@tauseefjourno) December 8, 2019

По меньшей мере 43 человека погибли и более 50 пострадали в результате пожара на производственном комплексе в столице Индии, Дели. Об этом сообщает портал India Today.

Сигнал о возгорании на территории производственного комплекса поступил на пульт дежурного в районе 5:30 утра по местному времени (2:30 мск). Отмечается, что здание было заполнено рабочими, которые трудились на разных фабриках. Полиция начала разыскивать хозяина постройки.

По данным индийских СМИ, площадь пожара составила 55 квадратных метров. Большое число жертв объясняется тем, что многие рабочие спали и погибли от отравления дымом.

Для ликвидации возгорания на место происшествия было направлено более 30 пожарных расчётов. Соболезнования родным погибших выразил премьер-министр страны Нарендра Моди.