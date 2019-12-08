Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в ноябре

Почти половина продаж новых автомобилей в России по итогам прошлого месяца пришлась на трёх производителей, при этом чаще всего россияне останавливали свой выбор на отечественных моделях. Об этом сообщила пресс-служба "Автостата".

Абсолютным лидером рейтинга стала Lada, за последний месяц осени было продано 31 217 автомобилей этой марки. Второе место досталось корейской Kia с результатом в 19 612 проданных моделей. Замыкает тройку Hyundai (16 314 единиц).

Помимо них в первую десятку также вошли Renault (12 833), Volkswagen (9160), Skoda (9050), Toyota (8806), GAZ (6309), Nissan (5113). Последняя строчка досталась Mitsubishi (4124).

По данным агентства, всего за месяц в России было продано 156 848 автомобилей, что ниже уровня прошлого года на 6,4%. Всего же по итогам 2019 года падение рынка составляет 2,8% — до 1 580 297 проданных машин.

Ранее Лайф сообщал, что главный дизайнер АвтоВАЗа заявил о "европейском" качестве автомобилей Lada.