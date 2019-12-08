В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

В Одинцовском районе Подмосковья на первом этаже гостиничного комплекса произошло возгорание, 19 человек эвакуировали. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, загорелся магазин, расположенный на первом этаже трёхэтажной гостиницы в деревне Ромашково. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

— Площадь пожара, по предварительным данным, увеличилась с 400 до 800 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на мансарде, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, с места эвакуировали 19 человек, судьба одного неизвестна. Всего в здании находилось 20 постояльцев и десять сотрудников гостиницы. Спасатели продолжают поиски, обстоятельства происшествия уточняются.