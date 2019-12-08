Пять тысяч Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге в Японии

В японском городе Осака состоялся 11-й ежегодный благотворительный забег Санта-Клаусов Osaka Great Santa Run. В этом году на улицы вышло почти пять тысяч человек, сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, в действительности мероприятие больше напоминает шествие (или даже прогулку) нескольких тысяч людей в похожих костюмах, поскольку большинство приходит сюда целыми семьями — с маленькими детьми и питомцами, которые тоже одеты в тематические наряды.

Само собой, конкурсов на лучший костюм для питомцев не устраивают, да и награждение победителя четырёхкилометрового забега тоже весьма символическое, поскольку цель мероприятия — сбор средств на подарки для тяжелобольных детей из 11 больниц префектуры.

Как рассказал организатор, для участия в "забеге" необходимо купить билет, стоимость которого зависит от возраста и варьируется от одной до трёх тысяч иен. За день до начала мероприятия предзаказ на них оформило более 4,4 тысячи человек.

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