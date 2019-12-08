Лайф публикует видео с места пожара в гостиничном комплексе в Одинцове

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара в гостиничном комплексе "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцове.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что пламя охватило крышу здания, которая уже частично обрушилась. На месте находится несколько пожарных машин.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сообщалось, что на первом этаже гостиничного комплекса в Одинцове произошло возгорание, 19 человек эвакуировали, судьба одного неизвестна. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Всего в здании находилось 20 постояльцев и десять сотрудников гостиницы.

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