Лайф публикует видео с места пожара в гостиничном комплексе в Одинцове

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара в гостиничном комплексе "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцове.

На кадрах видно, что пламя охватило крышу здания, которая уже частично обрушилась. На месте находится несколько пожарных машин.

Ранее сообщалось, что на первом этаже гостиничного комплекса в Одинцове произошло возгорание, 19 человек эвакуировали, судьба одного неизвестна. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Всего в здании находилось 20 постояльцев и десять сотрудников гостиницы.