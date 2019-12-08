Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания Договора о Союзном государстве

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обеда в резиденции "Бочаров ручей". Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Белорусский лидер в свою очередь отметил, что подписанный 20 лет назад документ "вывел белорусско-российские отношения на уровень подлинного союзничества и стратегического партнёрства".

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости, — отметил российский лидер.

Глава государства оценил достигнутый Москвой и Минском прогресс на пути интеграции и сотрудничества, совместные усилия в сферах внешней политики и безопасности, а также активное развитие торгово-экономических и региональных связей. Кроме того, он отметил и реализацию научно-технических программ и гуманитарных проектов.

Путин также подчеркнул, что жители обеих стран обладают равными возможностями в выборе места жительства, трудоустройства, а также получения медицинской и социальной помощи. Вместе с тем он также выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях.

Белорусский лидер в свою очередь также поздравил своего коллегу. При этом он отметил, что подписанный 20 лет назад документ "вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнёрства". Он добавил, что за прошедшие годы странам удалось многого достичь, однако впереди их ждут не менее амбициозные задачи.

На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убеждён, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Лайф сообщал, что президенты РФ и Белоруссии провели пятичасовые переговоры в Сочи.

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