Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания Договора о Союзном государстве

Белорусский лидер в свою очередь отметил, что подписанный 20 лет назад документ "вывел белорусско-российские отношения на уровень подлинного союзничества и стратегического партнёрства".

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости, — отметил российский лидер.

Глава государства оценил достигнутый Москвой и Минском прогресс на пути интеграции и сотрудничества, совместные усилия в сферах внешней политики и безопасности, а также активное развитие торгово-экономических и региональных связей. Кроме того, он отметил и реализацию научно-технических программ и гуманитарных проектов.

Путин также подчеркнул, что жители обеих стран обладают равными возможностями в выборе места жительства, трудоустройства, а также получения медицинской и социальной помощи. Вместе с тем он также выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях.

Белорусский лидер в свою очередь также поздравил своего коллегу. При этом он отметил, что подписанный 20 лет назад документ "вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнёрства". Он добавил, что за прошедшие годы странам удалось многого достичь, однако впереди их ждут не менее амбициозные задачи.

— На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убеждён, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Лайф сообщал, что президенты РФ и Белоруссии провели пятичасовые переговоры в Сочи.