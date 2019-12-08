В Ростуризме назвали лучшие российские горнолыжные курорты

Эксперты рассказали, какие места они бы посоветовали новичкам и опытным лыжникам, а также семьям с детьми.

Начинающим лыжникам лучше всего отправиться в Шерегеш в Кемеровскую область, также подойдут курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край), заявили специалисты Федерального агентства по туризму.

Более уверенным в своих силах соотечественникам посоветовали курорт Чегет в Кабардино-Балкарии. По словам экспертов, в этом месте находятся самые сложные трассы в стране. Также можно отправиться на курорты в Мурманской и Сахалинской областях.

Семьям с детьми лучше всего навестить курорты Сочи, Архыз (Карачаево-Черкесия) и Манжерок (Республика Алтай), так как там есть не только детские трассы и прокат, но и специальные школы для подрастающих лыжников.

Рассказывая об отдыхе для пар с детьми, специалисты Ростуризма призвали серьёзно подготовиться к семейному отдыху и не забыть про важные документы.

— Направляясь на отдых, возьмите с собой свидетельство о рождении или любой другой документ, где указан возраст ребёнка. На многих курортах детям до 12 лет предоставляют скидку на ски-пассы и снаряжение, но возраст нужно подтвердить, — цитирует пресс-службу ведомства RT.

Вместе с тем россиянам с детьми посоветовали выбирать те курорты, где есть зелёные и синие трассы.

Ранее эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся горнолыжные туры.