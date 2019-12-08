В ДТП в Оренбургской области погибло три человека

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Фото © Pixabay

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Оренбург — Акбулак в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Погибло три человека. Количество пострадавших устанавливается. На месте работают сотрудники полиции, говорится в сообщении.

В главке МЧС РФ по региону уточнили, что при столкновении автомобили загорелись. Пять человек и одна единица техники прибыли на место происшествия. Как добавили в ведомстве, марки автомобилей устанавливаются, предположительно, это грузовая "газель" и минивэн.

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