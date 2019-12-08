Хабенский — о благотворительности в России: Идём семимильными шагами

Артист отметил, что россияне вне зависимости от уровня жизни стали более отзывчивыми.

Благотворительность в России развивается высокими темпами. В этом большую роль сыграла грамотная работа с людьми, которую проводят благотворительные фонды. Такое заявление сделал российский актёр и руководитель благотворительного фонда Константин Хабенский.

— Очень сильные темпы, очень. Мы идём просто семимильными шагами, люди становятся более отзывчивыми, — передаёт ТАСС его слова.

Актёр отметил, что отзывчивость людей не зависит от их уровня жизни. Важно другое — "правильные месседжи", которые доносят благотворительные фонды до россиян. И в этом вопросе важно не напугать жителей России, уверен Хабенский.

— Мы собираем по крупицам, работаем очень аккуратно, пытаемся не испугать никого, кто бы хотел принять участие [в благотворительности]. Это вопрос времени, деликатности, — отметил он.

При этом Хабенский подчеркнул, что в определённый момент каждый человек приходит к мысли, что хочет помогать другим. И из года в год таких людей становится больше.

Также он отметил, что хорошим подспорьем для его фонда стали отчисления от проката фильма "Собибор". Фильм рассказывает о восстании заключённых нацистского лагеря в Польше. Главного героя сыграл Константин Хабенский. Киноленту закупили дистрибьюторы более пятидесяти стран. Лента российского режиссёра была выдвинута на "Оскар", однако не попала в шорт-лист премии.