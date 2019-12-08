На Ставрополье создали препарат для лечения трёх видов рака

Планируется ещё несколько исследований, после которых его могут начать применять в медицине.

В Ставропольском крае учёные создали препарат для лечения трёх видов рака: меланомы, глиобластомы и карциномы лёгкого. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аппарат правительства региона.

— Вещество "Акс-236" прошло испытание на мышах. Исследования показали, что оно не уступает по активности "Цисплатину", чаще всего применяемому в медицине против рака, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что вещество оказалось не таким токсичным и дорогим.

Планируется ещё ряд исследований, после которых препарат могут начать применять в медицине. Работой ставропольских учёных заинтересовались американские и китайские фармкомпании, которые готовы проинвестировать дальнейшую работу.