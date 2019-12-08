При этом в странах, с которыми у России есть единое таможенное пространство, отсутствуют аккредитованные WADA лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может запретить московской лаборатории работать с допинг-пробами крови из-за незаконных манипуляций со старой базой данных. Об этом рассказала заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Она подчеркнула, что среди 13 европейских антидопинговых лабораторий, с которыми подписан договор, нет ни одной, куда можно было бы сдать кровь в течение суток после забора. Так как анализ для паспорта крови имеет короткий срок хранения, решение WADA может принести немало проблем.

— В тех странах, с которыми у нас есть единое таможенное пространство, аккредитованных WADA антидопинговых лабораторий нет. Поэтому нам придётся думать, как оперативно доставлять в Европу пробы крови. Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже, — приводит её слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что заседание исполкома WADA, на котором будет рассмотрен вопрос о статусе РУСАДА, перенесено из Парижа в швейцарскую Лозанну.

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России.