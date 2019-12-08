Российские гандболистки начали основной раунд ЧМ с победы над румынками

Самыми результативными игроками сборной были признаны Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, забившие по пять голов.

В первом матче основного раунда чемпионата мира по гандболу, который состоялся 8 декабря, женская сборная России одержала победу над сборной Румынии со счётом 27:18, сообщает ТАСС. Турнир проходит в Японии.

Самыми результативными членами команды стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, признанная лучшим игроком матча. Они забили по пять голов. Кроме того, три гола на счету вратаря российской сборной Анны Седойкиной, которая заменила Викторию Калинину, получившую травму в матче со Швецией.

Российской сборной в основном этапе чемпионата мира ещё предстоит сразиться 10 декабря с Черногорией и 11-го — с Испанией.

В турнирной таблице также будут учитываться результаты встреч предварительного этапа, где российские гандболистки одержали победу над сборными Японии и Швеции. Таким образом, имея шесть очков, российская команда занимает первое место в своей группе.

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