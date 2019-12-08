"Очень скучала". Ротару выступила на фестивале "Песня года — 2019"

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Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года — 2019", который прошёл 7 декабря в Москве. Кадры её приветствия выложили пользователи "Инстаграма".

Я очень по вам скучала! Спасибо, — обратилась певица к поклонникам после своего выступления.

Зрительный зал бурными аплодисментами и цветами встретил певицу на фестивале.

Напомним, по поводу намерения Софии Ротару выступить на "Песне года — 2019" в Москве возникли споры, так как в прошлом году певица отказалась от участия в фестивале из-за военного положения на Украине. Её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.

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