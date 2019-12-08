В Омске отчим пытал восьмилетнего пасынка и снимал издевательства на видео

Мать ребёнка даже не предпринимала попытки защитить сына — вместе с любовником она просматривала записи преступлений.

В Омске 35-летний мужчина издевался над сыном своей 27-летней любовницы. За маленькие провинности мужчина заставлял восьмилетнего мальчика стоять на гречке голыми коленками до девяти часов. Отчим также избивал ребёнка и дёргал за волосы. Все свои действия он снимал на камеру.

При этом мать школьника не вставала на защиту сына, когда любовник наказывал его. Женщина даже просматривала вечерами видео с издевательствами. Как сообщает СУ СК РФ по Омской области, в мае 2019 года мальчику удалось сбежать из дома: он не выдержал мучений и рассказал всё соседу по даче. Тот сообщил о произошедшем полиции.

Ребёнку сделали операцию на коленках — гречка, на которую мальчика ставили коленями, вросла в кожу.

Отчима мальчика арестовали. Мать ребёнка находится под подпиской о невыезде. Любовников обвинили в истязании ребёнка и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас они ждут решения суда.