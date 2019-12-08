Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти

Из 30 пострадавших в больницах остаётся девять. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на утро 8 декабря количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до десяти человек, пострадало 30 человек, девять из них остаются в больницах. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Утром в воскресенье во время работ по разбору завалов обнаружены тела ещё двух человек. Ранее в больнице от тяжёлых травм скончался спасатель.

На данный момент в больницах находится ещё девять человек из 30 пострадавших.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единица техники.

Пожар в одесском колледже произошёл 4 декабря. Вечером 7 декабря число погибших возросло до восьми человек. На Украине объявлен траур.