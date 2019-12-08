Две школьницы и взрослый погибли в ДТП с трактором в Чувашии

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Фото © ГУ МВД РФ по Чувашской Республике

Водитель Kia Rio из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в трактор МТЗ, перевозивший древесину.

Две школьницы и взрослый погибли в Чувашии в результате столкновения иномарки с трактором с прицепом. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

<p>Фото © <a href="https://21.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19066283/" target="_blank">ГУ МВД РФ по Чувашской Республике</a></p>

Как уточняется, авария произошла вечером 7 декабря на 126-м километре автодороги Калинино — Батырево — Яльчики в Яльчикском районе. Водитель машины Kia Rio из-за несоблюдения безопасной дистанции на скорости врезался в трактор МТЗ, перевозивший древесину в прицепе.

Возможно, молодой мужчина, получивший водительские права два года назад, отвлёкся, да и скорость движения транспортного средства превышала установленную. В результате аварии погиб он сам и две его пассажирки-односельчанки, ученицы восьмого и десятого классов местной школы, — отметили в сообщении ведомства.

В заявлении подчеркнули, что водитель иномарки в 2019 году шесть раз привлекался к административной ответственности из-за нарушений правил дорожного движения.

Ранее Лайф сообщал, что в ДТП в Оренбургской области погибли три человека.

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