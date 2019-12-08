Экономист: Кредит МВФ для Украины только поддержит коматозное состояние

Александр Дудчак отметил, что подобное соглашение не только не улучшит ситуацию в стране, но и, возможно, усугубит ещё больше.

Украинский экономист Александр Дудчак заявил, что договорённость Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите на 5,5 млрд долларов "не спасёт экономику страны", а только "поддержит коматозное состояние". Об этом сообщает RT.

Дудчак отметил, что подобное кредитование может усугубить ситуацию.

— То, что они (МВФ. — Прим. Лайфа) говорят о том, что их интересует экономический рост и развитие, ещё связано с реструктуризацией долгов, которая проводилась при Порошенко. Любой рост [экономики], который там будет, хоть более-менее заметный, всё равно будет идти в карман внешних кредиторов, — добавил экономист.

Напомним, ранее стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов.