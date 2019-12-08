Митя Фомин рассказал о неудавшемся сотрудничестве с Фадеевым

Певец Митя Фомин рассказал в интервью о напряжённых отношениях с продюсером Максимом Фадеевым и о том, кто пел в Hi-Fi, сообщают "Аргументы и факты".

В большом интервью изданию артист рассказал, что причиной ухода из популярной группы стало то, что ему не давали петь собственным голосом.

— Весь шоу-бизнес, организаторы концертов знали, что Фомин не поёт. Но ни у кого не возникало ощущение фальши, потому что я выходил всегда как на амбразуру и эту роль исполнял прекрасно, — отметил Фомин.

После ухода певца из Hi-Fi ему предложил сотрудничество продюсер Максим Фадеев. Но, по словам Фомина, им не удалось поработать вместе в полной мере. Подписанный контракт сильно ограничивал артиста, ему было велено ждать. Как сольный исполнитель певец стартовал с песней "Две земли" в 2010-м.

— Я бил копытом, рисовал бизнес-планы, приходил в офис и просил: "Дайте мне песню". А мне отвечали: "Дмитрий, ждите. Мы вам позвоним. А пока сидите на попе ровно". А я не мог сидеть, — рассказал Фомин.

Затем артист решил уйти из лейбла, за что по контракту он должен был выплатить огромный штраф. Однако Фадеев не взял с артиста денег.

Позже, находясь уже в другом лейбле, Фомин выплатил продюсерскому центру Максима Фадеева долг за съёмку клипа и пребывание в лейбле.

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