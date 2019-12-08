В Якутске спасли мужчину, застрявшего в стене

Чтобы вытащить бедолагу, спасатели разрушили стену. Обошлось без серьёзных травм.

В Якутске спасли мужчину, который застрял в стене дома на Сергеляхском шоссе. Он находился на 10-м этаже, когда уронил валенки в вентиляционное отверстие. Мужчина попытался их достать, но сам провалился, сообщает служба спасения Республики Саха (Якутия).

Мужчина пролетел 28 метров и застрял на первом этаже вниз головой. Загадочные крики о помощи из стены услышали жильцы дома. Они и вызвали спасателей. Специалистам пришлось разрушить стену, чтобы вытащить несчастного.

К счастью, мужчина остался цел. Всё благодаря тому, что шахта книзу сужается и притормозила падение, а во-вторых, удар смягчили мягкие валенки.

Пострадавшего отвезли в больницу.