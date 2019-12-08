В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и 12-летним ребёнком

Спасателям удалось найти людей и доставить их на берег. Медпомощь никому не понадобилась.

На Горьковском водохранилище в Ивановской области от берега оторвалась льдина с шестью рыбаками и 12-летним мальчиком. О происшествии рассказала представитель пресс-службы МЧС по региону Мария Фёдорова.

Как уточняется, инцидент произошёл утром в районе села Обжериха. В ходе спасательной операции, в которой приняли участие пять сотрудников МЧС и две единицы техники, людей нашли и доставили на берег.

— Сегодня в 09:55 шесть взрослых и один ребёнок 12 лет оказались заблокированы на льдине, которая оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области вблизи села Обжериха. В 10:30 сотрудники МЧС приступили к эвакуации граждан, в 11:05 все они были доставлены на берег, — цитирует Фёдорову ТАСС.

Представитель пресс-службы отметила, что помощь врачей никому из них не понадобилась. По её словам, с рыбаками провели профилактическую беседу. Правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Республике Марий Эл спасатели сняли с льдины шестерых рыбаков.