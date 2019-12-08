Басков — о переживаниях Ротару из-за травли: Она была просто подавлена

Певец Николай Басков рассказал о переживаниях Софии Ротару из-за травли за выступление в России.

— Она стала заложницей обстоятельств. Если мы не будем уважительно относиться к прошлому, у нашего поколения не будет будущего. София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена, — сказал изданию Super Басков.

Напомним, по поводу намерения Софии Ротару выступить на "Песне года — 2019" в Москве возникли бурные обсуждения, так как в прошлом году певица отказалась от участия в фестивале из-за военного положения на Украине. Её представители тогда объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.