Двери командного пункта РВСН проверили на прочность — видео

Инженеры при помощи взрывчатки сымитировали ударную волну, равную по мощности ядерному взрыву.

Двери, защищающие вход на командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, подвергли испытанию ударной волной, равной по мощности ядерному взрыву. Об этом рассказала съёмочная группа телеканала "Звезда".

— Говорят, эти двери — самые мощные в стране, а может быть, и во всём мире. Вес каждой — около четырёх тонн, — отметил ведущий Алексей Егоров.

Инженеры заложили 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать ударную волну такой мощности, которая возникает при настоящем ядерном взрыве.

Дверь справилась с испытанием, геометрия конструкции и силовые элементы остались неизменными.

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