Двери командного пункта РВСН проверили на прочность — видео

Двери, защищающие вход на командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, подвергли испытанию ударной волной, равной по мощности ядерному взрыву. Об этом рассказала съёмочная группа телеканала "Звезда".
— Говорят, эти двери — самые мощные в стране, а может быть, и во всём мире. Вес каждой — около четырёх тонн, — отметил ведущий Алексей Егоров.
Инженеры заложили 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать ударную волну такой мощности, которая возникает при настоящем ядерном взрыве.
Дверь справилась с испытанием, геометрия конструкции и силовые элементы остались неизменными.
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